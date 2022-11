Covid | è caccia all’ibuprofene | “Carenza in tante farmacie”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – E’, l’antinfiammatorio ormai usato come terapia a domicilio per-19. A mancare nelleitaliane è soprattutto il dosaggio di 600mg, per cui però è richiesta la ricetta del medico. “Ormai ci siamo abituati a questi alti e bassi nella disponibilità del farmaco – spiega all’Adnkronos Salute Marco Cossolo, presidente nazionale Federfarma – conseguenza del fatto che l’ibuprofene è ormai la terapia anti-più usata. E’ probabile che in tanti abbiano fatto scorta per l’inverno”. Secondo Eugenio Leopardi, coordinatore consiglio nazionale Federfarma, “verso la fine dell’anno si registranocarenze di farmaci, il Brufen* è uno di questi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

