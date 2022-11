Bonus 150 euro e riforma degli istituti tecnici e professionali | via libera definitivo al Dl Aiuti ter

Gazzetta del Sud

Il cedolino NoiPa di novembre porterà con sé un doppio importo Alcuni dipendenti pubblici potrebbero porsi questa domanda dal momento che molti sono in attesa del pagamento deleuro ...energia e gas per i cinema Contributo energia e gas per cinema, teatri e luoghi di spettacolo ... 50), viene incrementata dieuro per i lavoratori che abbiano reddito complessivo fino a 20mila ... Bonus 150 euro per lavoratori e pensionati: ecco chi ne ha diritto e quando arriva Importi aumentati come a ottobre e novembre, oltre alla mensilità aggiuntiva. A chi spetta l'una tantum e le date dei pagamenti ...Il cedolino NoiPa di novembre 2022 dovrebbe essere online nelle prossime ore. Ci sarà anche il bonus 150 euro insieme allo stipendio Quando arriva l'indennità una tantum e per chi.