Benevento-Bari | daspo di otto anni per due tifosi giallorossi

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nella giornata di lunedì 14 novembre, a seguito di indagini eseguite dalla Polizia Scientifica, della Divisione Anticrimine della Questura, diretta dal Primo Dirigente Giuseppe De Paola, ha eseguito un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per la durata di8, disposto dal Questore della provincia di, a carico di un giovane del capoluogo. Il ragazzo, nel corso dell’incontro di calcio “”, valevole per il campionato di serie BKT, disputato allo stadio Ciro Vigorito il 5 novembre, facendosi scudo degli striscioni apposti sulla ringhiera della curva sud, accendeva e lanciava un petardo che deflagrava nella zona sstante, creando un concreto pericolo per l’incolumità degli spettatori che ...

