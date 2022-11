Winx protagoniste al Milan Games Week & Cartoomics 2022

Leggi su lopinionista

(Di martedì 15 novembre 2022) Il 26 novembre le, iconiche fate nate dal genio visionario di Iginio Straffi, sarannodi, vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati al mondo dei comics, dei manga, delle graphic novel, dell’editoria, dei boarde dell’intrattenimento geek. L’edizione, che si preannuncia come la più magica di sempre, ospiterà infatti la finale delCosplay Contest, il concorso nazionale e internazionale per trovare i migliori cosplayer ispirati ai personaggi della serie tv. La giuria composta da Epicos e Rainbow ha già selezionato un finalista italiano e uno internazionale tra le tantissime candidature ricevute dall’apertura del ...