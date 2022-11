Libertà di maglietta e di poster e libertà di frequentazioni

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 15 novembre 2022) Non guardo la televisione, preferisco uscire a bere, a Montesano antepongo il Montepulciano. A un amico che dovevo incontrare in centro a Roma stavo per dare appuntamento al Vinaietto di Via Monte della Farina: insegna simpatica, toponimo mangereccio… Poi però guardo su internet e vedo alle pareti vecchi manifesti del Pci e undi Mao. L’amico a cui riferisco la scoperta non ne resta turbato: “Io sono liberale, non ho problemi: pranzo coi neri e ceno coi rossi”. Io invece problemi ne ho. Sebbene sia liberalissimo. Sebbene non mi turbi particolarmente ladi Montesano, che fra l’altro non era fascista (la Decima Mas non era un reparto fascista, era un corpo franco e chi non conosce la differenza prima di commentare studi: nella Decima nemmeno li arruolavano gli iscritti al partito fascista e nemmeno facevano il Saluto al Duce, con grande ...