Le parole di Antonino Spinalbese sul figlio perso con Belen

(Di martedì 15 novembre 2022) Davanti alle telecamere del GFVipha raccontato alcuni retroscena della sua relazione conRodriguez, da cui a dicembre del 2021 è nata la piccola Luna Marì. Parlando con Edorado Tavassi, l’ex hairstylist è sceso nei dettagli, spiegando come è iniziata la storia – ora tramontata – con la conduttrice di Tu si que vales e la passione che li ha travolti inizialmente. Tra i due, purtroppo, non è stato sempre tutto rose e fiori nemmeno nel primo periodo: il gieffino ha infatti svelato un momento molto doloroso che la coppia ha dovuto affrontare. NewsMamme VIP Belén Rodriguez mamma bis di Luna Marì: “Ha vinto l’Italia ed è nata lei" Nella notte in cui l'Italia vince l'Europeo di calcio, Belén Rodriguez e il compagno Antoniohanno dato il ...

Ma da qui ad aprile il tempo è lungo" , ledi Signorini udite chiaramente da. Questa settima edizione sarà la più lunga di sempre e, come anticipato da TVBlog, la finale andrà in ...La Tavassi , infatti, critica Antonella per ledette nei confronti di suo fratello: 'Mi è ... Poi cerchima lui ha altre persone che non sei tu". Fiordelisi ribatte subito: "Forse ...Davanti alle telecamere del GFVip Antonino Spinalbese ha raccontato di aver vissuto un aborto spontaneo con Belen Rodriguez.Il ligure ha sempre avuto un bel rapporto con la cognata, la prova sono le parole al miele che ha speso per lei all'interno della casa più spiata d'Italia. Meno tenero, invece, Antonino sembra essere ...