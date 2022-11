Le cose buone fatte dal Pci? Ecco come ha devastato l' economia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Sicho scritto che in Italia non ci sono stategrazie ai comunisti, nécattive che siano statesenza il loro contributo, il mio amico Piero Sansonetti, direttore de Il Riformista, mi ha rinfacciato l'elenco di positive acquisizioni che si dovrebbero all'iniziativa di quella tradizione politica. Scrive Sansonetti: «Divorzio, aborto, riforma sanitaria, riforma psichiatrica, 150 ore...». Ora, divorzio e aborto (che non tutti giudicano) non solo non si ottennero per iniziativa comunista, ma anzi quel partito assai malvolentieri, e non per convinzione, si risolse infine a non avversare quelle due riforme. La riforma sanitaria, appunto una dellepessime cui ilcontribuì, ...