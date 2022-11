La droga in transito dallo Stretto di Messina | sequestrati oltre 10Kg tra cocaina e hashish Due arresti

Le operazioni svolte confermano, altresì, la centralità del territorio messinese quale porta d'ingresso dello stupefacente nell'isola, nonché punto strategico per ile il traffico di ingenti ......o sosta in acque territoriali italiane'. Il ministero punta insomma a smorzare in ogni ... I boss del traffico di esseri umani, armi, petrolio eerano riusciti a sfuggire alla ...MESSINA – I Finanzieri del Comando provinciale di Messina, in due distinte operazioni, hanno sequestrato circa 4.700 grammi di cocaina e 5 chili e mezzo di hashish in transito sullo Stretto di Messina ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, in due distinte operazioni, hanno sequestrato circa 4.700 grammi di cocaina e 5 chili e mezzo di hashish in transito sullo Stretto di Messina, ...