Incidente in laguna di Venezia Sconto tra un ferry boat e un vaporetto | una persona ferita e tanti danni

Ferry boat di linea si scontra con un vaporetto di servizio al Tronchetto a Venezia . L'nautico è accaduto ina Venezia questa mattina, martedì 15 novembre, probabilmente causato dalla scarsa visibilità per la fitta nebbia . Il motobattello, sul quale viaggiava solo ......quanto riferiscono le autorità locali un ferry boat di linea si è scontrato contro un vaporetto dellaintorno alle 9.30, vicino al Tronchetto. Ancora poco chiare le dinamiche dell', ...Muro di nebbia stamattina in laguna, visibilità talmente ridotta (a meno di cento metri, pare) che non sono bastati i radar a prevenire l’incidente tra un ferry boat e un vaporetto. La collisione è ...Ferry boat di linea si scontra con un vaporetto di servizio al Tronchetto a Venezia. L'incidente nautico è accaduto in laguna a Venezia questa mattina, martedì ...