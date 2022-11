GeVi Napoli | ufficiale l’arrivo dell’americano Devin Davis

(Di martedì 15 novembre 2022) LaBasket comunica di aver ingaggiato il giocatore americanoper la stagione 2022-2023. Nato ad Indias il 29 marzo 1995,è unâ??ala di 198 centimetri per 103 kg di peso. Dopo aver frequentato le università di Indiana e Houston, terminando lâ??ultima stagione, 2017-2018, con 10.9 punti e 6.3 rimbalzi di media con la maglia degli Houston Cougars,gioca in D-League con i Lakeland Magic, 6.4 punti e 3.8 rimbalzi di media. Nel 2019-2020 il nuovo giocatore dellavive la sua prima esperienza europea in Grecia con il Lavrio, 7.9 punti di media e 4.6 rimbalzi. Nella stagione successiva, ancora al Lavrio, ci sono 10.4 punti di media per partita ed ancora 4.6 rimbalzi tirando con un ottimo 45% dalla lunga ...

