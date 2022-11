FTX | la Lehman Brothers del mondo della criptovaluta

(Di martedì 15 novembre 2022) Potrebbe essere paragonato alladelle criptovalute. Il secondo più grande exchange per acquistareal, FTX, è fallito con la classica corsa allo sportello di venerdì scorso che dopo voci di una crisi imminente hanno dato la spallata definitiva. Due mesi fa la società veniva valutata $32 miliardi, oggi si è azzerata. Lo scorso anno il fondatore dichiarava che poteva valutare anche l’acquisizione di Goldman Sachs, oggi non esiste più. Il problema è lo stesso delle banche del passato: l’exchange ha usato i soldi dei clienti per fornire liquidità ad un’altra società loro partner, Alameda, che a loro volta avevano i bilanci in sofferenza a causa del crollo di Terra Luna di qualche mese fa (qui in seguito ad un attacco esterno mirato con una singola persona che ha scommesso $4 miliardi per ...

John Ray III è il liquidatore e nuovo Ceo di. E queste sono le sue parole: Mai visto in tutta la mia carriera un simile e totale fallimento ... Che però, a differenza di Enron o diBrothers, ..."Possiamo comprarci Goldman Sachs", era solito scherzare tronfio il banchiere fritto, ma è finita comeBrothers. In soli 10 giorni. Fino a pochi giorni fa,era la terza più grande ...Forse era solo questione di tempo, prima che uno scandalo come quello di Ftx esplodesse. Le prime verifiche del curatore fallimentare alle Bahamas hanno fatto emergere una situazione disastrosa nella ...Multicoin concluded by saying that just as Lehman Brothers didn't kill banking and Enron wasn't the death of energy companies, "FTX won't be the end of the crypto industry." "As the leverage gets ...