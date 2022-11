Frasi sul caffè | la bevanda più amata da tutti O quasi

Leggi su dilei

(Di martedì 15 novembre 2022) Per molti è un vero e proprio rito: magari appena alzati, quando si devono ancora prendere le misure della giornata e lo si fa ascoltando la moka borbottare sul fuoco. Stiamo parlando del, amato da tantissimi,imprescindibile per molti, la cui preparazione varia in base ai gusti e alle persone. Perché ci sono coloro che non rinucerebbero mai al gusto di quello preparato con la moka, ma anche coloro che – invece – preferiscono un espresso sia a casa che al bar. C’è chi lo beve macchiato e chi, pur di non rinunciarvi, opta per quello decaffeinato. Insomma ilè senza dubbio molto amato, soprattutto in Italia dove è una vera e proprianazionale. Al pari dell’amore per la pizza o per la pasta, infatti, c’è quello per il. Che viene bevuto in tutto il mondo, con varianti e ...