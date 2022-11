Corna in fronte e 28 piercing | spende quasi 10mila euro per modificare il suo aspetto | “Mi rende felice”

(Di martedì 15 novembre 2022)peril suooltredollari, l’equivalente di, peril suofacendosi impiantare sulladuee ricoprendo il proprio corpo di: è la storia Jessy, una 26enne del Kansas, negli Stati Uniti. La giovane, che si definisce non-binary perché non vuole che la sua persona sia limitata da generi e stereotipi, parla di sé al plurale. In un’intervista, Jessy ha spiegato di aver iniziato a pre in considerazione l’idea di cambiare il proprio corpo dall’età di 14 anni. Nel tempo, quindi, ha iniziato ad ...

ilmattino.it

Per i suoi piercing e le sueha speso migliaia di dollari, intorno ai 10.000 $. Dez Firefly, ... Pensa che i piercing e le protesi di corno impiantate nella suasiano un forte tratto ...dell'intenzione manifestata dal Comune di Rivergaro di emanare la delibera che delimiti il ... Precedente 'Padreamava Piacenza e S. Maria di Campagna, chiesa che studiò con grande ... Jessy, 28 piercing e corna: ecco la faccia non binary. «Affascinante, originale e unica» 28 piercing e due protesi di corno impiantate sulla fronte: unico e davvero inconfondibile lo stile di Jessy, 26enne del Kansas con la passione per le modifiche del corpo. Jessy si definisce non-binar ...Jessy, 26enne del Kansas (Stati Uniti), ha una passione sfrenata per tutto ciò che riguarda i piercing e le modifiche del corpo. Si definisce non binary perché non vuole che la ...