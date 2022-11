Clima | l’aumento di 1 | 5°C è ormai un’illusione Ora siamo nella fase della depressione caotica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) La Cop26 di Glasgow aveva chiesto di rafforzare i contributi nazionali alla riduzione delle emissioni. Nessun progresso c’è stato in tale direzione. E, con le guerre energetiche, la crescita di un solo grado e mezzo èuna illusione: una Terra più calda di due o tre gradi è una ipotesi non inverosimile. Dopo la “curiosa indifferenza” degli anni ’90, il “negazionismo consapevole” dei primi dieci anni del secolo e la “grancassa finanzcapitalista” degli anni ’10, la risposta alla crisitica è entrata”. Trent’anni fa un dotto influencer mediatico mi disse: “Perdi tempo: l’effetto serra è già fuori moda. Non hai scritto proprio tu che già un secolo fa Arrhenius aveva spiegato questa bizzarria?”. In effetti, il manoscritto che ...