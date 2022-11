Ciclismo | Andrea Piccolo | “So che posso fare classifica al Giro d’Italia C’è una Classica che mi si addice…”

Leggi su oasport

(Di martedì 15 novembre 2022)è passato tra i professionisti nel 2021 e da allora ha già all’attivo cinque squadre, ma ha dovuto attender il 28 agosto scorso per disputare la sua prima corsa nel World Tour: la Bretagne Classic., milanese di Magenta e classe 2001- in forza alla EF Education EasyPost (dove ha un contratto fino al 2024) – è uno dei nostri giovani più interessanti. Hai sofferto tanto nella prima metà del 2022. Cosa ti ha dato la forza per affrontare quei mesi di incertezza e chi ti è stato più vicino? “In quei mesi pensavo soltanto a quando sarei potuto rientrare, quindi mi sono continuato ad allenare per farmi trovare pronto. La mia famiglia ed il mio preparatore mi sono stati molto vicini, mi hanno dato dei grandi consigli e per questo li vorrei ringraziare”. Nel finale di stagione sei sempre stato protagonista: cosa è mancato ...