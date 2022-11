Canone RAI nella bolletta elettrica anche nel 2023

Wired Italia

'Ilè sacrosanto ed è giusto che vada nella bolletta della luce visto che era una tra le imposte più evase'. Così il giornalista e conduttore di 'Porta a Porta', Bruno Vespa, conversando con l'...Il Ministero dell'economia e delle finanze, guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti, ha comunicato che ilrimarrà nella bolletta elettrica anche nel 2023 . Il governo non rispetterà ... Canone Rai, si pagherà in bolletta anche nel 2023 Canone RAI confermato ancora in bolletta per tutto il 2023. Arriva la nota del Mef e del ministro Giorgetti che frena le attese del Leader della Lega Matteo Salvini. Ecco le ultime notizie a riguardo.(Adnkronos) - "Il canone Rai è sacrosanto ed è giusto che vada nella bolletta della luce visto che era una tra le imposte più evase". Così il giornalista e conduttore di 'Porta a Porta', Bruno Vespa, ...