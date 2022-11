Calciomercato Milan – Okafor nel mirino | tanta concorrenza e prezzo alto

E' considerato l'erede di Vranckx, ora in prestito alOPZIONE RISCATTO - Come per De Ketealere, Maldini e Massara in queste settimane hanno respinto al mittente le critiche: conoscono Dest, sanno che può dare molto al. Bisognava dargli un po' di ...Calcio e Finanza ha analizzato e rivelato i dati Auditel di DAZN in merito alle partite del campionato che da oggi è in pausa fino a gennaio. Ne emerge un quadro che vede la Juventus al ...Dopo poco più di due mesi in rossonero Sergiño Dest ha finalmente lanciato segnali incoraggianti a Pioli e al mondo Milan. Lo ha fatto in una partita delicata, quella di domenica contro la Fiorentina, ...