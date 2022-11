Belluno | madre e figlio trovati uccisi Ipotesi omicidio-suicidio

Leggi su open.online

(Di martedì 15 novembre 2022) Una donna di 88 anni e il, un operaio di 56 anni, sono statimorti, con ferite da coltello, nella loro abitazione di Pellegai, frazione del comune di Borgo Valbelluna nel Bellunese. L’degli investigatori è che l’uomo abbia accoltellato all’addome l’anzianamalata per poi uccidersi con la stessa lama. Sul fatto indagano i carabinieri. I due cadaveri sono statidalla sorella del 56enne, che ha lanciato l’allarme. Le due vittime – Antonia Sciocchet di 88 anni ilAurelio Monastier 56enne, sposato e con due figli maggiorenni, sarebbero stati visti in mattinata mentre passeggiavano per le strade del paese. Poi più nulla. La donna viveva da sola ed era accudita da un’assistente. I carabinieri escludono la partecipazione di terzi. Non sono chiari i ...