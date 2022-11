Anzio | studenti del Nautico costretti a fare lezione nei corridoi | situazione al limite VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 novembre 2022). Qualche tempo fa vi avevano raccontato la storia dei ragazzi dell’Istitutodi Nettuno che, lo scorso 3 ottobre, erano scesi in piazza, con tanto di genitori al seguito, per protestare contro un cambio di struttura non idoneo alle loro esigenze scolastiche ma non solo. Glichiedevano anche che venisse fornito loro un orario scolastico mattutino – come da norma – completo e definito, così da potersi dedicare anche alle attività extrascolastiche pomeridiane e non ridurre al loro giornata alla sola scuola. Le cose, ad oggi, pare stiano peggiorando, e di molto., istitutoin protesta. Parrucci: ‘Disponibili a incontrare glidelneiNon solo ...