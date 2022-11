Ansia | autosabotaggio | difficoltà relazionali | spesso | alla base | ci sono ferite psicologiche non risolte | vissuti dai quali è però possibile attingere per ritrovare risorse inaspettate Come ci spiega la psicologa e psicoterapeuta Maria Beatrice Toro

Leggi su iodonna

(Di martedì 15 novembre 2022), sentimenti di inadeguatezza o: il benessere mentale èmesso a dura prova da queste dinamiche. Meccanismi certamente comuni ma non per questo più facili da accettare e gestire.uscirne? La strategia esiste e parte dconsapevolezza di queinon risolti che si nascondonodietro al malessere di ciascuno. Un malessere che, dopo la pandemia, sembra essere diventato ancora più evidente ma da cui èripartire per trovaree per far emergere a pieno il propio potenziale. È questa la tesi del nuovo libro firmato d...