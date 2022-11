A Brescia il circolo di Fdi intitolato a Pino Rauti | che fu processato e assolto per la strage di piazza della Loggia Il Pd | “Vergogna”

Per Guarda "è fondamentale che il paziente esca dalvizioso dell'utenza, ovvero da una condizione basata sulla risoluzione dei problemi esclusivamente di tipo professionale e farmaceutico: le ...Dopo le dure prese di posizione del senatore Pd Alfredo Bazoli e Sinistra italiana, anchein Azione prende parola sull'intitolazione delcittadino di Fratelli d'Italia a Pino Rauti. "Pino Rauti durante il processo per la strage di piazza Loggia è stato riconosciuto come ...Aumentano le risorse per la riqualificazione, il potenziamento e la gestione della rete ferroviaria controllata da Ferrovienord. La Giunta della ..."Un insulto alla memoria delle vittime e uno sfregio alla città" denuncia Brescia in Azione dopo l'intitolazione a Rauti del circolo FdI.