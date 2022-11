(Di lunedì 14 novembre 2022) Lauraha chiesto oggi di rinnovare iall’di(circa) che lavorano per curare ledeitra richieste d’asilo e permessi di soggiorno in Italia. Lo fa sapere la stessa esponente dem, in un’interrogazione al ministro dell’Interno Piantedosi e alla ministra del Lavoro e delle politiche sociali Calderone.interviene per iaddetti alledeiinfatti di salvaguardare “i posti di lavoro e la professionalità di circalavoratrici e lavoratori impiegati dal marzo 2021 presso il ministero dell’Interno, le Questure, le Prefetture e le Commissioni Territoriali ...

Secolo d'Italia

...2019 dalla Regione Lazio) si può raggiungere la zona monumentale costituita dalla Torre dele ... Durante la seconda guerra mondiale la torre fu utilizzata dall'tedesco come deposito di ...Il timore di una trappola non è svanito e si teme che l'del Cremlino abbia minato la città ... E che le misure hanno colpito 'persone e più di 120 entità, congelando i beni di 19 banche ... Un esercito di 1200 persone per le pratiche dei migranti: la Boldrini chiede il rinnovo dei contratti Un migliaio di persone sono scese in Piazza oggi a Ginevra per denunciare l'ascesa dei movimenti di estrema destra.Un migliaio di persone sono scese in piazza oggi, sabato, a Ginevra per denunciare l'ascesa dei movimenti di estrema destra.