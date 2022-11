Ultime Notizie – Attentato Istanbul | Pkk respinge accuse | “Non prendiamo di mira civili”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo ledel governo di Ankara, il Pkk, Partito dei Lavoratori del Kurdistan, prende le distanze dall’compiuto ieri ache ha provocato la morte di almeno 6 persone ed il ferimento di decine di altre. “In primo luogo, facciamo le nostre condoglianze ai familiari delle vittime e auguriamo una pronta guarigione ai feriti. Non abbiamo nulla a che vedere con questo episodio ed è ben noto all’opinione pubblica che nondidirettamente iné approviamo azioni dirette contro di loro“, si legge in un comunicato del Comando del quartier generale del Centro di difesa popolare (Hsm). Il Pkk, si legge ancora “è un movimento che porta avanti una lotta onorevole e legittima per la libertà” ed agisce sulla base di una prospettiva che “persegue la ricerca ...

