Tetto ai contanti | ora è ufficiale | ecco il nuovo limite

... i nuovi sottosegretari e viceministri Dopo il consiglio dei ministri Covid, le nuove misure del governo le soglie, la situazione in Europa a chi si applica Ilal contante: la proposta ...al contante Dal 1° gennaio 2023 la soglia massima per i pagamenti inpassa da 1.000 a 5.000 euro. Bonus imprese contro caro bollette Prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta ...Nella newsletter di questa settimana: l’emergenza immigrazione che non c’è e la richiesta delle aziende di aumentare gli ingressi con il decreto flussi, nonostante le giravolte della Lega; la retromar ...Il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, ha parlato di “fare controlli” sui Pos, ma ha detto che probabilmente non si faranno multe ...