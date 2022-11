Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 15 giornate

(Di lunedì 14 novembre 2022) LaA si congeda dal 2022 a causa dei Mondiali in Qatar, e con essa si definisce lae il relativocon la scorsa stagione da qui a gennaio 2023. In particolare chiude alla grande il Napoli (+5), che batte 3-2 una delle squadre col miglior rendimento, ovvero l’Udinese (+8), centra l’undicesima vittoria di fila e tiene a debita distanza le dirette inseguitrici per il titolo. La prima di queste è il Milan (-2), che chiude l’anno del 19° Scudetto battendo 2-1 la Fiorentina (-5), mantenendo un distacco di otto lunghezze dai rossoneri. Al terzo posto, due punti sotto i rossoneri, sale la Juventus (+7), in netta ripresa e giunta alla sesta, importantissima vittoria di fila, stavolta per 3-0 nello scontro diretto contro la Lazio (+8), superata in. A quota 30, a pari punti con i ...

TUTTO mercato WEB

Tocca a spingere sull'interruttore e riaccendere la speranza di poter mettere inalmeno un punto prima dello stop del torneo (solo 10 nelle prime 7 gare casalinghe: fece peggio 15 anni fa, ...LE ANTICIPAZIONID Manuzzi fa tris e lancia l' Alcione ; Crisi Città di Varese , i tifosi non ... Il QR - Code delle statistiche del girone; La Top 11 del girone; I tabellini e ladell'... Serie A, la classifica prima del Mondiale: vola il Napoli, Milan secondo, la Juve si sta ritrovando La Juve è di nuovo protagonista, ora non ci sono più dubbi. Sesta vittoria consecutiva, peraltro con la porta sempre inviolata, e salto in alto al terzo posto in classifica. Meglio di così non si pote ...Calcio femminile Serie C 2022/2023. Partite della decima giornata dei gironi A, B e C. Arbitri e calendario. Domenica 13 novembre va in scena la decima giornata del campionato di Serie C femminile.