Mondiali | i convocati del Ghana | confermati i due fratelli Ayew

Il ct del Ghana, Otto Addo, ha diffuso la lista dei 26per i2022, in quella che per le Stelle nere è la quarta partecipazione al torneo iridato dopo quelle nel 2002, 2010 e 2014. Sarà la terza per il centrocampista 32enne André Ayew, ...Tutto pronto per l'inizio deidi Qatar 2022 , che prenderanno il via domenica 20 novembre e si concluderanno con la ...ore i vari commissari tecnici stanno diramando le liste deied ...Kasper Hjulmand, CT della Danimarca, ha annunciato i nomi degli ultimi 5 giocatori scelti per far parte della rosa dei 26 che disputeranno il Mondiale. Si tratta del ...Il ct del Brasile, con la nazionale verdeoro che si preparerà a Torino, in casa della Juventus, ha concesso un'intervista al Tuttosport, in cui commenta anche la decisione di convocare Bremer per i ...