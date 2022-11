Lenti a contatto smart da Mojo Vision | potrai avere la AR e non solo sempre davanti agli occhi

(Di lunedì 14 novembre 2022)ci presenta le sueintelligenti che ci mostreranno la realtà sotto un altro punto di vista. Che cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova tecnologia? Sono ingegnose sotto ogni punto di vista – Computermagazine.itAltre? No, sonoleLens “potenziate”sta sviluppando senza sosta le suea realtà aumentataLens, cioè un dispositivo d’avanguardia che potrebbe rappresentare il futuro dell’interazione uomo-macchina. I lavori, secondo le info riportate, starebbero procedendo più che bene a quanti pare, specialmente dopo la prima messa in uso. La società, a tal proposito, ha annunciato di aver ...

Ovviamente non volevo une ho tenuto la mia linea il più possibile. Forse avrei potuto ... Mi piace credere che ci sia stato un piccolo danno perché oggi eravamo troppo. Non so perché ci ...... dermatologicamente e oftalmologicamente testata, adatta a chi ha gli occhi sensibili e ai portatori di, waterproof, no transfer e a lunghissima tenuta. ClioMakeUp, Ombretto Liquido ...Anche gli oggetti più comuni con cui veniamo contatto ogni giorno possono rappresentare dei reservoirs per germi anche pericolosi per la nostra salute.Le terapie più avanzate (laser, farmaci e chirurgia) possono ridurre la proliferazione dei vasi all’origine dei maggiori problemi alla membrana nervosa dell’occhio ...