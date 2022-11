Lazio | il programma dei biancocelesti durante la sosta mondiale

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 14 novembre 2022) La batosta di Torino per 3 a 0 non deve scoraggiare la squadra di Sarri, fin qui protagonista di un ottimo campionato a -3 dal secondo posto occupato dal Milan di Pioli. La rosa non vedrà grandi tagli per questo periodo di pausa, con soli due giocatori convocati per ilin Qatar. Gli allenamenti dellaproseguiranno fino a sabato 19, con un periodo di vacanze che andrà dal 20 al 30 novembre, con ripresa fissata al 1 dicembre.Amichevoli in Turchia e recupero dei big Sarri conta di recuperare Immobile e Zaccagni al 100% per la ripresa del campionato a gennaio, magari a partire dalla serie di amichevoli che si svolgeranno ad Antalya (Turchia) dal 12 al 22 dicembre. Il club biancoceleste sfrutterà questa pausa per ricaricare le pile e continuare a reclamare ...