La Juventus sta sistemando i propri difetti

(Di lunedì 14 novembre 2022) È curioso come dopo aver raccontato Allegri e Sarri come antitetici, i due sono arrivati allo scontro diretto dello Stadium con un percorso almeno apparentemente simile.e Lazio si sono giocate il terzo posto con le due migliori difese della Serie A (rispettivamente 7 e 8 gol subiti), reduci da prestazioni pessime in Europa ma capaci di imporre laa solidità nel nostro campionato. Due squadre con pregi epiuttosto evidenti, più ciniche che spettacolari (8° e 10° per xG creati) e che si somigliavano anche nell’emergenza, visti gli infortuni da una parte e dall’altra. Ne è uscita fuori una partita che laha vinto con le sue armi storiche: la solidità, il cinismo, la capacità di alternare fasi di aggressività ad altre più sornione, in cui ha irretito la Lazio pur lasciandogli il pallone. ...