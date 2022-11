Grande Fratello Vip 7 | Pamela Prati positiva al Covid | a rischio anche Alfonso Signorini

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 14 novembre 2022) Si allarga il focolaioattorno all'edizione numero 7 delVip. Dopo le accertate positività di Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita, che attualmente hanno abbandonato la casa e sono in isolamento, arriva la notizia della positività dial-19 La showgirl, eliminata nella puntata di giovedì 10 novembre, in un primo momento aveva rassicurato i suoi fan dopo essere risultata negativo ad un primo tampone. A seguito di sintomi sopraggiunti nella notte,ha rifatto il test che questa volta è risultato positivo. È stata lei stessa a darne notizia con un post su Instagram nel quale ha confessato di non stare ...