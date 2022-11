GF Vip 7 | chi è il più votato di lunedì 14 novembre? I sondaggi

(Di lunedì 14 novembre 2022) La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda14, vede al televoto quattro concorrenti: Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Patrizia Rossetti e George Ciupilan. Il piùdal pubblico da casa riceverà in automatico l’immunità, oltre a dover fare il nome di uno degli altri tre concorrenti al televoto da mandare direttamente in nomination in vista della puntata di giovedì prossimo. Che cosa dicono ionline? Chi è il piùdel pubblico? Proviamo, come sempre, ad anticipare l’esito del televoto dicon le percentuali di voto deipubblicati su Forumfree, RealityHouse e Isa & Chia. AGGIORNAMENTO: il televoto della puntata diè stato annullato poiché Patrizia Rossetti è risultata positiva ...

... quanto e cosa taglia la regia, i nomi dimanifesta qualche sintomo, anche se non strettamente connesso. Si dice spesso che The show must go on , ma a quale prezzo La settima edizione del GF...è Luigi Calcara Non si sa molto del fidanzato del cantante ma, stando a quanto trapelato dai ...Ipotesi Covid al GF Vip: come è entrato nella spiatissima Casa di Cinecittà Parla opinionista, ecco cosa sarebbe potuto accadere.Grande paura all'interno della casa del GF Vip 7. Infatti si sta allargando il focolaio Covid e adesso si teme anche per Alfonso Signorini.