G20 | stretta di mano tra Biden e Xi ma su Taiwan è gelo | Pechino | Pace e indipendenza Taipei sono inconciliabili

(Di lunedì 14 novembre 2022) I leader di Usa e Cina si incontrano a Bali e parlano di risollevare le relazioni fra le due potenze , in quello che forse è il punto più basso dei rapporti diplomatici fra Washington enegli ...

Prime prove di disgelo tra Cina e Stati Uniti . Prima deldi Bali il presidente statunitense, Joe Biden , e quello cinese, Xi Jinping , si sono incontrato ...si è aperto con una calorosadi ...Il tutto sullo sfondo dell' assenza di Vladimir Putin dalindonesiano. Da Taiwan alla tecnologia, dall'ambiente alle mire internazionali , Cina e Usa trovano con difficoltà visioni di politica ...Riascolta G20, strette di mano tra Usa e Cina di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Le auto presenti al G20 In virtù della partnership stretta nell'ottobre dello scorso anno con il Gruppo Hyundai, il governo indonesiano userà 131 Genesis G80 come mezzo di trasporto ufficiale per gli ...