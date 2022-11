Empoli | UFFICIALE | rinnovo per un centrocampista

...tecnico della Nazionale italiana © LaPresseCome comunicato dalla FIGC nel primo report, ... per il difensore dell'si tratta della prima chiamata in Nazionale maggiore, un'emozionante ...L'annuncio è arrivato tramite un comunicatopresente sul sito della FIGC e sui canali ...le defezioni di ieri di Rafael Toloi ed Emerson Palmieri e la convocazione del difensore dell'...EMPOLI - L’Empoli, con una nota sui propri canali societari, ha annunciato il prolungamento di contratto con Nicolas Haas. Il centrocampista svizzero ha firmato fino al 30 giugno 2025. La nota ...Empoli, i comunicati dei rinnovi di Fazzini e Haas Il club toscano ha pubblicato due note ufficiali per annunciare i due rinnovi. In un primo momento è arrivato il comunicato sul rinnovo di Haas: ...