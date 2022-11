Covid e medici di base Ressa ai pronto soccorso

Sky Tg24

...scorso ha contratto lui stesso il virus deled è stato ricoverato per alcune settimane a Vittorio Veneto. Dal mese di marzo ne segue più di 1900, un numero record. ' Per la carenza dei...È iche si 'normalizza', ma per le farmacie è un problema. 'Facciamo un esempio - illustra ... 'E i- prosegue il vertice di Federfarma - ne prescrivono sempre di più. Il risultato Non si ... Covid, medici di famiglia: "Cittadini si allontanano dai vaccini" Dopo i quattro casi di positività al Covid nella Casa del Grande Fratello Vip, anche Antonino Spinalbese e Giaele De Donà lamentano di stare male ...In medicina si segue l’evidenza. Questo è il principio guida di ogni scelta clinica. Lo stesso modello, però, andrebbe replicato in ogni contesto decisionale; invece così non sembra essere, neanche qu ...