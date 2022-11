Coming out e proposta di matrimonio | Valerio Scanu sposerà il compagno Luigi Calcara

(Di lunedì 14 novembre 2022)out edifa tutto in un colpo solo. Il cantante (32 anni), noto per la partecipazione all’ottava edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi dove si è classificato secondo, e per la vittoria al Festival di Sanremo nel 2010 con il brano “Per tutte le volte che…”, ha fatto una tenera e sorprendente richiesta dial: circondato da amici e parenti, si è inginocchiato, ha tirato fuori l’anello e ha fatto la classica domanda alvisibilmente sorpreso e molto emozionato.(Instagram)Il video è stato pubblicato su Instagram da un amico della coppia. “Mi vuoi sposare?” dice l’ex protagonista ...

