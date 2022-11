Atp Finals Torino 2022 | programma e orari martedì 15 novembre

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ile glidi15alle Nitto Atpdiè stato ufficializzato. Ad aprire l’ordine di gioco del singolare saranno Rafa Nadal e Felix Auger-Aliassime. Si va in campo non prima delle 14:00, mentre per il confronto tra Casper Ruud e Taylor Fritz bisognerà almeno aspettare le 21:00. Di seguito l’ordine di gioco. Sportface.it vi terrà compagnia con le dirette testuali, le parole dei protagonisti e gli approfondimenti.Centre Court Dalle 11:30, Marcelo Arevalo/Jean Julien Rojer – Marcelo Granollers/Horacio Zeballos Non prima delle 14:00, (1) Rafael Nadal – (5) Felix Auger-Aliassime Non prima delle 18:30, Rajeev Ram/Joe Salisbury – Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara Non prima delle 21:00, (3) Casper Ruud – ...