Atp Finals 2022 | trionfo di pubblico | oltre 20 000 spettatori nel day-1

(Di lunedì 14 novembre 2022) Cominciano con il botto le Nitto Atp, in corso a Torino. Dopo l’apertura della manifestazione sabato 13 novembre, con4.000 persone nel Fan Village in Piazza d’Armi, il primo giorno della competizione vera e propria ha fatto registrare il pienone sugli spalti del Pala Alpitour. Sono stati20.000 gliad assistere ai primi match del singolo nel Gruppo Verde e del doppio nel Gruppo Rosso, suddivisi in 9.953 nella sessione pomeridiana e 10.345 la sera. Un dato che assume ancora più rilevanza se si pensa che a pochi chilometri di distanza si disputava il big match di Serie A tra Juventus e Lazio. SportFace.