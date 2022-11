ATP Finals 2022 | Taylor Fritz regola in due set Rafael Nadal

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Lo statunitensevince il secondo match della prima giornata del Gruppo Verde delle Nitto ATPdi tennis: a Torino l’elvetico piega per 7-6 (3) 6-1 in un’ora e quaranta minuti lo spagnoloed affianca in vetta alla classifica il norvegese Casper Ruud, che nel pomeriggio aveva battuto il canadese Felix Auger-Aliassime. Nel primo set i servizi sono dominanti e gli unici sussulti arrivano nel terzo gioco, quandorisale dal 30-40, e nel settimo game, con lo spagnolo che recupera dal 15-40. Si va al tie break escappa subito sul 3-0,recupera fino al 2-3, ma l’americano allunga poi sul 5-2 ed infine chiude sul 7-3 dopo 60 minuti. Nella seconda partitaspacca la ...