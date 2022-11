Alfonso Signorini è positivo al covid? La verità

(Di lunedì 14 novembre 2022) Da ore sui social non si parla d’altro. Il focolaio dinella casa del Grande Fratello VIP 7. Se non fosse stato per lo scandalo legato a Enrico Montesano e a tutto quello che è successo con la decisione della Rai di squalificarlo da Ballando, certamente l’argomento del week end sarebbe stato questo focolaio inspiegabile in una casa dove i concorrenti non dovrebbero avere contatti con nessuno. Non a caso, da ore, i telespettatori si chiedono:al? Una domanda che ha iniziato a rimbalzare su tutti i social da ieri sera, quando Pamela Prati ha rivelato di essere risultata positiva al. Non lo aveva mai avuto prima e sta anche molto male. Fortunatamente, coccolata da tutti i fan che le stanno molto vicini, seppur virtualmente. Pamela Prati, ...

Cosa gli ha confessato Gf Vip, Wilma confessa una cotta per Daniele: cosa è successo nel confessionale Gf Vip, Pamela Prati positiva al Covid: paura per, baciato sulle labbra 'Porta ...Come ha fatto ad entrare il virus e cosa ha causato l'ondata di baci e abbracci regalati da Pamela Prati in piena incubazione Settimana del Black Friday su dal 18 Novembre, Sonia ...Il covid non ferma il Grande Fratello Vip 7 : stasera in tv, lunedì 14 novembre, andrà in onda su Canale5 dalle ore 21,40 la ...Nelle ultime ore anche Pamela Prati ha annunciato di essere risultata positiva a Covid-19 e in tanti si chiedono se risulteranno positivi nelle prossime ore anche Marco Bellavia e Alfonso Signorini ...