Perugia si gode il primato Il presidente Sirci | “Una vittoria estremamente convincente”

(Di domenica 13 novembre 2022) Domenica di riposo per i Block Devils dopo il successo di ieri a Piacenza giunto al termine di un match davvero ben giocato dai bianconeri. Soddisfazione anche nelle parole di Max Colaci e di coach Anastasi. Da domattina si torna al PalaBarton per preparare la seconda giornata della Pool E di Champions Giorno di riposo, meritatissimo, per la Sir Safety Susa.Dopo la splendida vittoria di ieri a Piacenza, la decima consecutiva in questo eccellente inizio di stagione, domenica di recupero psicofisico per i Block Devils che torneranno domattina al PalaBarton agli ordini di coach Anastasi per un doppio allenamento al mattino ed al pomeriggio prima della partenza della squadra alla volta di Ankara dove mercoledì è in programma la seconda giornata della Pool E di Champions League contro lo Ziraat Ankara.Una domenica chevive da capolista ...