GP Brasile | la classifica Costruttori aggiornata dopo Interlagos

Ecco come cambia ladopo il GP del: Guarda qui laPiloti aggiornata Abbonati per continuare a leggere Questo è un contenuto riservato agli abbonati. Hai letto tutti gli ...Ecco come cambia ladei team dopo la gara in. Mondiale Costruttori, guarda qui laaggiornata Abbonati per continuare a leggere Questo è un contenuto riservato agli ...Red Bull sconfitta nettamente dalla Mercedes e anche dalla Ferrari nel Gp del Brasile con un clima incandescente tra Verstappen e Perez ...Il piltota vince il suo primo Gran Premio e mette fine al digiuno Mercedes. La doppietta della casa tedesca è la prova che è tornata competitiva. Leclerc arriva quarto ...