GF Vip | scontro nella notte | “Mi sono fatto un c*lo così!” | frattura netta prima della diretta VIDEO

(Di domenica 13 novembre 2022) Alberto De Pisis stronca la compagna di avventura, volano improperi al GF Vip durante il confronto. Dopo la diretta scatta il confronto bollente, faccia a facciatra i due beniamini del pubblico. Alberto De Pisis (fonte youtube)Il giovane opinionista Alberto De Pisis sta emergendo giorno dopo giorno nel reality di Canale 5. Assurto all’onore delle cronache rosa per la sua storia con Taylor Mega, il gieffino ha dichiarato: “Iotendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. Ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti e ha iniziato a corteggiarmi. È lei che mi ha voluto, con una certa insistenza anche. La nostra storia ha avuto una componente sessuale anche molto importante, è durata 2 ...

In passato era stata la stessa conduttrice a dare del 'caciottaro' a Fabrizio Corona , nell'indimenticabileche ebbe al GFin diretta, accusando l'ex re dei paparazzi di aver messo ...In quella occasione il mittente del suo 'caciottaro' è stato Fabrizio Corona , nell'epicoche hanno avuto al Grande Fratello. Corona era stato nella Casa per far visita all'ex fidanzata ...NEWS Debora Parigi | 12 Novembre 2022 GF Vip 7 Alcuni vipponi sono spariti dalla Casa del GF Vip Proprio oggi vi abbiano segnalato l’annuncio ufficiale da parte del Fratello che vede Patrizia Rossetti ...Antonella Fiordelisi ha avuto un duro scontro con Sonia Bruganelli nel corso dell'ultima puntata del Grande fratello vip. Antonella Fiordelisi nel corso dell'ultima puntata del Grande fratello vip è s ...