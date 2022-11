Ballando con le Stelle 2022 | tre coppie fuori in un sola puntata | Milly Carlucci annuncia un ritiro

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 13 novembre 2022) Dopo tante puntate senza alcuna eliminazione, stavoltacon leha dovuto ingranare le marce e iniziare a metteregara alcuni dei concorrenti in gara. Il sesto appuntamento andato in onda sabato 12 novembreè stato molto proficuo sotto questo punto di vista: a lasciare la gara sono stati addirittura ben tre personaggi famosi con i rispettivi loro maestri. La prima uscita di scena è statata proprio ad inizio serata: nonostante la coppia fosse vestita con gli abiti scenici per l’esibizione, la coppia composta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hannoto il lorodalla gara in quanto sia la concorrente sia il maestro si sono infortunati. I due preferiscono prendersi una pausa per provare a ...