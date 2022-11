Atalanta | Scalvini | «La frenata delle ultime partite è una motivazione in più far bene»

Commenta per primo Il giocatore del l', Giorgio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida con l' Inter: 'La frenata delle ultime partite è una motivazione in più far bene in questa partita non ...- Inter, formazioni ufficialiMusso, Toloi, Demiral,; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Pasalic, Zapata. All. Gasperini. INTER Onana; Skriniar, de Vrij, ...Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter, lunch match della 15 esima giornata di Serie A, in programma a partire dalle 12:30: Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...