Atalanta - Inter 2 - 3 | le pagelle | per Dzeko è la seconda giovinezza | Calhanoglu illuminato in regia | De Vrij ingenuo

Quarta sconfitta in 5 partite per l': tra le mura amiche del Gewiss Stadium (dove la vittoria manca da un mese) i bergamaschi si fanno rimontare dall'(2 - 3), incappano nel terzo k.o. consecutivo e chiudono l'anno ...LE PAGELLE DELL'ONANA 7 Pronti, via e mette Dimarco davanti a Musso con un lancio di 70 metri, confermandosi ... facendosi anticipare da Palomino per il 2 - 3. DE VRIJ 5,5 Ingenuo in ..."Adesso nelle ultime sette noi ne abbiamo vinte sei: dobbiamo continuare così, cercando di vincere partite come oggi".Per la gara tra Atalanta e Inter è stato designato l'arbitro Daniele Chiffi. Il fischietto della sezione di Padova è assistito da Baccini e Colarossi, con Manganiello IV uomo ...