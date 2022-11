Tempesta d' amore | anticipazioni dal 13 al 19 novembre 2022 | Ariane e Rosalie in guerra

(Di sabato 12 novembre 2022) Ad', sta per scoppiare una vera e propriatrain quanto, come segnalano ledal 13 al 19, la Engel osserverà l'atteggiamento della Kalenberg nei confronti di Cornelia e capirà che la sta circuendo per ottenere i propri scopi. A questo punto,affronterà apertamente la dark lady e la provocherà a tal punto da portarla all'esasperazione. Questa mossa si rivelerà vincente in quantogetterà per un momento la maschera e la Engel avrà conferma dei suoi sospetti. Poco dopo, però, la Kalenberg, alla presenza di Cornelia, insinuerà chesia gelosa della loro frequentazione e la donna deciderà di escogitare un piano per ...

Rete4,d': 739.000 spettatori (4%);. Italia1, C. S. I .: 617.000 spettatori (3.5%);. Nove, Cash or Trash Chi Offre di Più : 380.000 spettatori (2.3%);. Rai2, Una Scatola al Giorno : ...... attraverso il linguaggio tipico delle serie kids & teen, riflette sui cambiamenti profondi provocati nei preadolescenti dalla prima veraemotiva, partendo dalla consapevolezza che l'è ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...