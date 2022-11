“Stop per UeD” Maria De Filippi | il pubblico non sarà felice ma Mediaset ha deciso così | i dettagli

(Di sabato 12 novembre 2022) Uomini e Donne continua a regalare emozioni e colpi di scena. Nelle ultime puntate si è presentata in studio una corteggiatrice di Alessandro Rausa, il cavaliere 92enne che da tempo frequenta il dating show condotto su Canale 5 daDe. Si chiama Michela. Appena si è seduta ha raccontato di volere corteggiare Alessandro e gli opinionisti le hanno subito chiesto curiosi: “Ma questo Alessandro o l’altro?”. Tina Cipollari e Gianni Sperti si riferivano ad Alessandro Vicinanza, corteggiatore di Ida Platano che di anni ne ha 38, dopo averla vista da vicini. In effetti Michela sembra molto giovane per Alessandro ed è stato a quel punto che li ha sorpresi. Ha dapprima confermato di volere corteggiare proprio Alessandro Rausa, poi il colpo di scena: “Io ho 80 anni”. “Quanti?!”, le hanno chiesto in coro, increduli, gli opinionisti di UeD. E ...

Tuttowrestling

Via anche le spunte grigie, inoltre, mentre la fatturazione degli abbonamenti Blue è inqualche giorno, almeno finché il social non capirà come gestire il problema dei profili "verificati". ...Non mancano Peugeot i - Cockpit, display head - up da 10 pollici, cruise control adattivo con funzione& Go, Driver Attention Alert, sistema ISOFIXi sedili posteriori equello del ... Sarà lungo lo stop per Tommaso Ciampa Immobile salta Juve Lazio: nuovo stop per l’attaccante! I dettagli in vista della sfida della 15esima giornata di Serie A Ciro Immobile salta Juve Lazio. Durante l’allenamento odierno, l’attaccante ha ...E questo il tema dell’ultima giornata prima dello stop per il mondiale. Le dieci sfide della 15a giornata di A mettono di fronte le prime dieci della classifica in 5 partite e le ultime 10 nelle altre ...