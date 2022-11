Spal-Benevento | De Rossi | “Non è questa la squadra che voglio vedere in campo”

(Di sabato 12 novembre 2022) L’allenatore della, Daniele De, ha parlato dopo la sconfitta subita in rimonta contro il: “E’ una partita che non mi è piaciuta come col Sudtirol. Dopo il vantaggio smettiamo di giocare e non gli abbiamo fatto perdere serenità a loro che venivano da diverse sconfitte. I giocatori lottano sempre e mettono tanta voglia ma a calcio bisogna giocare e vincere i duelli. Dobbiamo lavorare su questo e negli ultimi minuti del primo tempo entravano molto dalle parti di Maistro e, con Murgia ammonito, ho cercato di ridare serenità con Valzania. Eravamo abbacchiati perché sapevamo che stavamo soffrendo per cui serviva fisicità al centro. Eravamo troppo bassi in difesa senza capacità di uscire, ci sta il cercare di non prenderle ma dobbiamo continuare a giocare. Mi devo focalizzare sul lavoro e mi ...

... mantiene la seconda posizione in classifica e dopo la pausa per le Nazionali, fra due settimane, ospiterà al Granillo ilsconfitto al Paolo Mazza dalla. Il tabellino Articoli ...Fabio Cannavaro è raggiante in sala stampa dopo aver centrato il suo primo successo con ilche ha espugnato il rettangolo di gioco dellaper 2 - 1 grazie alle reti di Capellini e La Gumina. Quello che abbiamo fatto oggi non mi stupisce perché è frutto del grande lavoro che ...Spal-Benevento 1-2, voci De Rossi (“Partita che non mi è piaciuta”) e Cannavaro (“Ho ringraziato i miei calciatori”) - picenotime.it - IT ...Fabio Cannavaro batte l’amico De Rossi e trova i tanti agognati primi tre punti sulla panchina del Benevento. “Ho ringraziato i ragazzi per come si sono sforzati nell’ultimo ...