Scherma | Coppa del Mondo 2022 | primo successo azzurro! Alberta Santuccio trionfa a Tallinn

(Di sabato 12 novembre 2022) Dopo tre secondi posti, finalmente l’Italia si sblocca nella spada femminile e coglie ilstagionale indel. A salire sul gradino più alto del podio è una strepitosa, che, battendo in finale per 15-11 la francese Marie-Florence Candassamy. Per la siciliana è la seconda vittoria della carriera dopo quella ottenuta nel Grand Prix di Budapest del marzo scorso. Un cammino cominciato con il 15-13 alturno contro la svizzera Faivre e poi proseguito con un perentorio 15-8 contro l’ucraina Bezhura. Vittoria con il brivido sia agli ottavi sia ai quarti, conche ha sconfitto all’ultima stoccata prima la svizzera Brunner (15-14) e poi l’ungherese Kun ...