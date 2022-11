Pioli | “Kjaer parla tanto in campo | dice le cose giuste Ci dà tanto” | News

Queste le probabili formazioni: MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Kalulu,, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All.. FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1); Terracciano;...Milan,manda un messaggio a Leao. Capitolo Leao, non segna dalla gara col Monza: "Vale per ... Consubiamo meno Non è un caso, è un leader, in campo parla e sa far prendere bene le ...Il tecnico rossonero si prepara all'ultimo impegno prima della sosta Mondiale: c'è la Fiorentina di Italiano da affrontare ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...